وفاة سائحة إيطالية متأثرة بإصابتها في تصادم باخرتين سياحيتين بإسنا

شهدت مدينة إسنا في الأقصر، منذ قليل، مصرع سائحة إيطالية الجنسية متأثرة بإصابتها جراء حادث تصادم بين فندقين عائمين في أثناء مناورة المرور بالمجرى الملاحي لنهر النيل في المدينة.

وقال مصدر بمديرية أمن الأقصر إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة النجدة بلاغا يفيد بوقوع تصادم بين باخرتين سياحيتين بنطاق نيل إسنا في أثناء مناورة المرور بالمجرى الملاحي قبل هويس المدينة، ما أسفر عن إصابة سائحة إيطالية تبلغ من العمر نحو 50 عامًا بجروح متفرقة.

وأوضح المصدر، لـ"الشروق" أنه تم نقل المصابة إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في إسنا لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، مضيفًا أنه في أثناء ذلك تدهورت حالتها الصحية؛ لتلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وعلى إثر ذلك، تم إخطار الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، وإخطار السفارة الإيطالية بالقاهرة، وتسليم الجثمان لمندوبيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله ودفنه في مسقط رأسها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.