كتائب القسام تعلن الإغارة على موقع يتحصن بداخله جنود وآليات الاحتلال شمال غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن عناصرها تمكنوا صباح أمس الاثنين، من الإغارة على موقع يتحصن بداخله جنود وآليات الاحتلال شمال غزة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الثلاثاء، أن أحد عناصرها تمكن من اعتلاء دبابة من نوع «ميركافا» وإلقاء عبوة العمل الفدائي «برق» داخل قمرة القيادة، مما أدى إلى مقتل وإصابة طاقم الدبابة، وذلك في منطقة العمري وسط مدينة جباليا شمال القطاع، ورصد العناصر هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وأمس الاثنين، أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل 4 جنود من سلاح المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابتهم في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وحسبما نقله الإعلام العبري، فإن الانفجار وقع قرابة الساعة الخامسة فجرًا، حينما أُلقيت عبوة ناسفة تجاه طاقم دبابة إسرائيلية، تبعها إطلاق نار مباشر على قائد الدبابة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل جميع أفراد الطاقم.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 4 من جنوده قتلوا في شمال قطاع غزة حيث تكثف قواته عملياتها العسكرية، ونشر أسماء 3 من الجنود، بينما لم يكشف عن اسم الرابع.

وأوضح الجيش أن «الجنود القتلى ينتمون إلى اللواء المدرع النظامي 401، ووقعت الحادثة قرابة الساعة السادسة صباحا، عندما هاجمت خلية من 4 مقاتلين الموقع، وألقوا عبوة ناسفة داخل دبابة مأهولة كانت عند مدخل الموقع، ثم أطلقوا النار على قائدها».