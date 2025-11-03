أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، توقيف 42 ألفا و437 مهاجرا غير نظامي، خلال 8 أشهر من العام الجاري 2025.

وذكرت الوزارة، في تقرير، أن التوقيفات جاءت بعدما "كثفت السلطات الأمنية من جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية الناشطة في مجال الهجرة، والتي تكللت أيضا بتفكيك 188 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية".

وتمكنت البحرية الملكية خلال الفترة ذاتها، من إنقاذ 9 آلاف و518 شخصا من الغرق من جنسيات مختلفة، وتقديم المساعدة والدعم لهم، أثناء محاولتهم العبور عبر القوارب نحو الضفة الشمالية من البحر المتوسط، وفق المصدر ذاته.

وقالت الوزارة، إن "السلطات المختصة أجهضت محاولة هجرة 42 ألفا و437 شخصاً، خلال أول 8 أشهر من 2025".

وأوضح التقرير، أن "المملكة تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في محاولات هذه الهجرة".

ولفت إلى أن الزيادة طرأت "سواء عبر سواحل البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية وتطالب الرباط باسترجاعها)، مع بروز جنسيات جيدة، من بينها جنسيات آسيوية".

وبشكل مستمر، يحاول أفارقة من عدة دول الهجرة بطريقة غير نظامية عبر المغرب نحو أوروبا بحثا عن حياة أفضل، بسبب أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلادهم.