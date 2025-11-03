أوكرانيا تجدد القصف الجوي على مدينة ساراتوف الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت أوكرانيا مجددا مسيرات باتجاه مدينة ساراتوف الصناعية الروسية المطلة على نهر فولجا، تردد أنها استهدفت مصفاة نفط.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع الهجمات في ساراتوف، دون تقديم معلومات بشأن مصفاة النفط.

وذكرت هيئة الطيران الروسي في وقت مبكر اليوم الإثنين، أن العمليات في مطار ساراتوف تأثرت لأكثر من ست ساعات جراء إنذار جوي.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها المدينة للهجوم في سبتمبر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وكالمعتاد لم تقدم الوزارة معلومات عن حجم الأضرار.