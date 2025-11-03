أجرى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني وانج يي، بعد 10 أيام من تأجيل زيارته إلى الصين قبل أيام قليلة من موعدها المقرر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الاثنين: "في المحادثة الجيدة والبنّاءة للغاية، تمت مناقشة قضايا سياسية وخارجية وأمنية واقتصادية ذات اهتمام مشترك".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن وجود علاقة مستقرة بين ألمانيا والصين يصب في مصلحة كلا البلدين بشكل كبير.

وأوضح المتحدث، أن بكين جددت دعوتها للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووجهت أيضًا دعوة إلى الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، لزيارة الصين.

وقال المتحدث، إن الوزيرين أكدا أنهما يرغبان في مواصلة الحوار الجيد للغاية والبنّاء الذي بدأه الاثنان في يوليو خلال الحوار الاستراتيجي.

وصرح المتحدث، بأنهما اتفقا على البقاء على تواصل وثيق من أجل ذلك، واتفقا على تعويض زيارة وزير الخارجية الألماني إلى الصين، والتي تم تأجيلها.

وكان فاديفول، المنتمي إلى حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي، قد أرجأ في 24 أكتوبر الماضي زيارته المقررة إلى الصين يومي 27 و28 من نفس الشهر، إلى موعد لاحق، مبررًا ذلك بعدم تأكيد بكين سوى لقاء واحد مع وزير الخارجية وانج يي دون تحديد مواعيد إضافية كافية.

وردت الحكومة الصينية، حينها بالمطالبة بأن يكون التعامل بين البلدين مبنيا على الاحترام.

وكان فاديفول، صرح خلال وجوده في بروكسل، بأن الحكومة الألمانية تعول على تجارة عادلة مع بكين في جميع المجالات.