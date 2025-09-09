قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أمر بتنفيذ عملية اغتيال قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة بعد هجوم القدس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «توفرت ظهر اليوم فرصة عملياتية خاصة لتنفيذ عملية الاغتيال ونفذناها».

وأشار إلى أن الطيارين الإسرائيليين نفذوا مهمة استهداف قادة حماس بشكل دقيق، مشددًا على أنه «لا حصانة لقادة حماس في أي مكان».

وأكمل: «نحن في ذروة المعركة لحسم حماس وتحرير كل محتجزينا، بعد توجيه ضربات قوية لكل أجزاء محور الشر، وقبل عدة أشهر أزلنا عن أنفسنا تهديد وجودي للأسلحة النووية الإيرانية».

وزعم تحقيق «إنجازات كبيرة»، مضيفًا: «يجب أن ننهي المعركة من المكان الذي بدأت منه في غزة، الحرب يمكن أن تنتهي فورًا غدًا بشروطنا، فنحن قبلنا مبادئ ترامب لإنهاء الحرب والتي تشمل تحرير جميع المحتجزين».

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.