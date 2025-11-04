زيلينسكي ينفي تحقيق روسيا مكاسب في بوكروفسك شرقي أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مزاعم روسية بأن قوات موسكو تحقق تقدما في عدة أجزاء من الجبهة في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية "لم تحقق أي نجاح" في مدينة بوكروفسك، الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا، المحاصرة "في الأيام الأخيرة".

ومع إقراره بأن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية "صعب"، أكد الرئيس الأوكراني أن قواته ما زالت تملك اليد العليا في بلدة دوبروبيليا القريبة.

وأضاف زيلينسكي أن الوضع في مدن ليمان وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا لم يتغير.

وبحسب الرئيس الأوكراني، لم يتبق سوى 60 جنديا روسيا في مدينة كوبيانسك، الواقعة في منطقة خاركيف، والتي احتلتها روسيا لبضعة أشهر عقب الغزو الشامل في فبراير 2022، قبل أن تستعيدها أوكرانيا لاحقا.

وقال زيلينسكي: "سوف نطهرها بالكامل."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زعم مرارا أن القوات الأوكرانية باتت محاصرة في بوكروفسك وكوبيانسك.