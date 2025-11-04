إيران تعلن استعدادها لمساعدة أفغانستان بعد وقوع الزلزال

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استعداد بلاده لمساعدة أفغانستان إثر وقوع الزلزال في هذا البلد.

وعقب وقوع الزلزال الشدید على عمق 28 كيلومترا قرب مدينة خُلم التي تقع شرق مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، أعرب بقائي عن تعاطفه مع الشعب الأفغاني النبیل لاسیما عوائل الضحایا داعیا الصحة والعافیة للجرحی، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وأکد بقائي جاهزیة إيران لتقدیم أي مساعدة إلی أفغانستان في عملیة الإغاثة والإنقاذ للمصابین.

وكان ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم في أفغانستان، بعدما ضرب زلزال قوي الأقاليم الشمالية من البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "باختر" الرسمية.

وأضاف التقرير أن هناك 730 شخصا آخرين أصيبوا في الزلزال، الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع عند منتصف الليل تقريبا.

ونقلت وكالة الأنباء االألمانية (د ب أ) عن الأمم المتحدة في أفغانستان قولها عبر موقع "إكس"، إن زلزال اليوم يأتي بعد أسابيع من وقوع زلزال مدمر بشرق أفغانستان.

وأضافت الأمم المتحدة أن فرقها على الأرض تقوم بتقييم الاحتياجات وإيصال المساعدات العاجلة.

ويذكر أنه قٌتل حوالي 2200 شخص وأصيب أكثر من 3600 عندما ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق أفغانستان في 31 أغسطس الماضي، وفقا لحكومة طالبان والهلال الأحمر.