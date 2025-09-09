البيت الأبيض: ترامب يرى أن الهجوم على قادة حماس في الدوحة قد يشكل فرصة لتحقيق السلام

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يوافق على موقع الضربة الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن ترامب أجرى اتصالات هاتفية اليوم، بكل من: نتنياهو، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف: «الرئيس قال إنه يريد السلام في الشرق الأوسط، وسعى لتحقيق السلام في ولايته الأولى، وهو يتوقع من جميع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة – بما فيهم قطر وإسرائيل - السعي لتحقيق السلام».

وبسؤالها عن إمكانية تأثير الضربة على مسار اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أجابت: «الرئيس قال إن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام، وهو ما يسعى إليه بالتعاون مع الشركاء والحلفاء في المنطقة».

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.