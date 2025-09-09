سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وسط حضور جماهيري كبير، قدم فريق كورال أطفال وطلائع الأنفوشي للموسيقى العربية عرضا فنيا، ضمن فعاليات مهرجان "صيف بلدنا 5"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة مطروح، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة بالمناطق الساحلية.

وعلى مسرح النادي الاجتماعي استمتع الجمهور بباقة من الأغاني المميزة تغنتها الفرقة بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني منها: ذهب الليل، يالا بينا، عيون القلب، طاير يا هوا، يا صحابي وصحباتي، على رمش عيونها، ارسم قلب، وختاما ميدلي وطني جماعي، بحضور نهلة عبد القادر مدير فرع ثقافة مطروح، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

كما حظي معرض الكتاب المصاحب للفعاليات بإقبال كبير من الجمهور، الذي حرص على إقتناء أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة المقدمة بأسعار مخفضة.

واختتم اليوم مع ورشة تصميم عروسة المولد بتقنية الفسيفساء تدريب الفنانة شيماء الواعي وسط تفاعل كبير من الأطفال المشاركين.

ويقام مهرجان "صيف بلدنا 5" من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح.

ويستمر المهرجان طوال فترة انعقاده بتقديم ورش فنية وعروض مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة، بهدف تعريف الجمهور بالفلكلور المصري الأصيل وإضفاء أجواء من البهجة على أبناء المحافظة والمصطافين.