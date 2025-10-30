 الإمارات تعلن تسيير أكبر قافلة مياه إلى شمال غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 12:48 ص القاهرة
الإمارات تعلن تسيير أكبر قافلة مياه إلى شمال غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»

غزة - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 11:50 م

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تسيير عملية "الفارس الشهم 3" لأكبر قافلة صهاريج مياه إلى شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، والمساعي الحثيثة لتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المناطق التي تعاني من شح وتدمير في شبكات ومصادر المياه، نتيجة موجة النزوح الأخيرة وما ترتب عليها من صعوبات جسيمة في تلبية احتياجات السكان الأساسية.

كما قدمت عملية "الفارس الشهم 3" طرودا غذائية ومساعدات إنسانية لمئات النازحين في شمال قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المتضررة وسط المأساة الإنسانية المستمرة، حيث تواصل العملية جهودها لإيصال المساعدات إلى مناطق الشمال، تعزيزا لصمود السكان، وتخفيفا من معاناتهم في ظل أوضاع النزوح القاسية وافتقارهم إلى مقومات الحياة الأساسية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي هذا الدعم امتدادا لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي تجسد التزام الدولة الثابت بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين وتعزيز صمود المدنيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم رغم التحديات القائمة.

