بيروت: مباحثات سورية لبنانية لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجرائم العابرة للحدود

عقد وفد سوري برئاسة مساعد وزير الداخلية السوري عبد القادر طحان، اليوم الأربعاء، اجتماعات مع ضباط من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي اللبناني وقادتهما، للبحث في الأمور المشتركة التي تهم البلدين، والتقى وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار.

وقال الوزير الحجار بعد اللقاء: "استقبلت اليوم مساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان على رأس وفد من الضباط في وزارة الداخلية السورية، كانوا في زيارة للبنان منذ صباح اليوم، وعقدوا اجتماعات مع ضباط من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي وقادتهما، للبحث في كل الأمور المشتركة، مثل موضوع مكافحة المخدرات والجرائم الجنائية، وإدارة الحدود والجوازات، ومكافحة الإرهاب، وكل الأمور المشتركة التي تهم البلدين".

وأضاف: "طلب الوفد لقائي، وحصل هذا اللقاء لتأكيد عمق العلاقات اللبنانية – السورية، خصوصاً بعد الزيارات التي حصلت بين الجانبين، أولها لقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والزيارة التي قمنا بها مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى سوريا، ولاحقاً زيارة وزير الخارجية السورية للبنان".

وتابع الوزير الحجار: "على أثر هذه الزيارات، وبعدما استكملت الأجهزة الأمنية السورية تنظيمها وإعادة هيكلتها، تُرجم القرار المتخذ من الجانبين بمزيد من التعاون والزيارات المتبادلة بين وزيري العدل في البلدين، والبحث في ملف السجناء السوريين في لبنان".

وقال: "من جانبنا، نعمل على موضوع السجناء اللبنانيين داخل السجون اللبنانية، للإسراع في المحاكمات والبت في ملفاتهم، وعرض الوفد ما تم التوصل إليه من آليات تنسيق مباشرة من أجل تأمين مزيد من الحماية للمجتمعين من كل أنواع الجرائم، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، والمصالح المشتركة بين البلدين، والحدود الطويلة المطلوب ضبطها من الجانبين".

وعن مكافحة المخدرات، قال الوزير الحجار: "وضعنا الأسس المباشرة من أجل التنسيق المباشر في هذا الخصوص، لأن سوريا ولبنان مرتبطتان بهذا النوع من مكافحة الجرائم الجنائية".

وأعرب وزير الداخلية عن أمله أن تكون هذه الزيارة "نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر، فدائماً الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس أماناً واستقراراً على سوريا، والعكس أيضاً، فالبلدان محكومان بالتعاون الوثيق".

وأضاف: "باشرنا بعقد اجتماعات مباشرة ووثيقة، للتوصل إلى مزيد من التعاون. لقد رأينا التنسيق على الأرض، وحملنا الوفد تحياتنا إلى وزير الداخلية السوري، كما نقل الوفد تحيات الوزير السوري إلينا".