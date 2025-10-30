مصطفى فتحي يغيب عن قائمة بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختار كرونيسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز 23 لاعبا في قائمة الفريق لخوض مواجهة التأمين الإثيوبي، مساء الخميس، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

شهدت القائمة عودة عبد الرحمن مجدي الذي غاب عن مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب الدفاع الجوي.

بينما يغيب مصطفى فتحي بسبب الإصابة، ويتواصل غياب رمضان صبحي للتعافي بدنيا.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب الدفاع الجوي أيضا، في الثامنة مساء، وستكون مباراة بيراميدز، حامل لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وتضم قائمة بيراميدز بالكامل..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمود عبد الحفيظ زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

ويتطلع بيراميدز لحسم تأهله للحاق بركب المتأهلين لدور المجموعات.