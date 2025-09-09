حماس تعلن استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه بقصف إسرائيلي على الدوحة

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، الثلاثاء، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة أدى إلى استشهاد جهاد لبد مدير مكتب رئيس حماس بغزة خليل الحية، ونجله همام، إلى جانب عدد من المرافقين.

وقال الهندي، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن "الهجوم الإسرائيلي على فريق التفاوض في الحركة بالدوحة أسفر عن سقوط شهداء، على رأسهم جهاد لبد وهمام خليل الحية، ومجموعة من المرافقين".

وأضاف أن "قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة، وعلى رأسها خليل الحية وزاهر جبارين"، موضحا أن "القصف وقع خلال اجتماع للفريق المفاوض لبحث المقترح الأمريكي".

والأحد، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حليف إسرائيل، عن وجود مقترح جديد قدم لحركة "حماس" بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وشدد الهندي على أن الحركة "تحمل الإدارة الأمريكية وإسرائيل مسؤولية هذا الاعتداء".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز "الشاباك".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينيا بينهم 140 طفلا.