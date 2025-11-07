ارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة الشحن في ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 13

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس بلدية لويزفيل كريج جرينبرج يوم الخميس إن عدد القتلى جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة يو بي إس في ولاية كنتاكي الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع ارتفع إلى 13 شخصا.

وأكد جرينبرج في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن ثلاثة من المتوفين كانوا طاقم طائرة ماكدونيل دوجلاس إم دي-11 .

ووفقا لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أقلعت طائرة الشحن من مطار لويزفيل محمد علي الدولي حوالي الساعة 5:15 مساء (2215 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء. وكانت الطائرة متجهة إلى هونولولو، في ولاية هاواي الأمريكية.

وأظهرت لقطات للحادث تحطم الطائرة بعد لحظات فقط واشتعالها لتتحول إلى كرة نارية ضخمة. وقالت الشرطة إن الطائرة سقطت على بعد حوالي خمسة كيلومترات جنوب المطار.

ويجري المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل التحقيق في سبب الحادث.