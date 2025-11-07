نيفين الكيلاني: انتخاب خالد العناني مديرًا لليونسكو يعكس ثقل مصر الثقافي والعلمي عالميًا

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، إن انتخاب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بعد حصوله على 172 صوتًا يمثل تتويجًا للمكانة الثقافية والعلمية لمصر على الساحة الدولية، وانعكاسًا لثقل وزنه العلمي والأكاديمي، وخلفيته العميقة في مجاله.

وأضافت "الكيلاني" خلال مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الخميس، إلى أن "العناني"يستحق هذا المنصب عن جدارة واستحقاق بفضل خبراته الواسعة وإنجازاته الملموسة في إدارة التراث المصري عالميًا.

وتابعت "الكيلاني" أن قيادة مصرية لمنظمة بحجم اليونسكو تمثل نقطة تحول في الاهتمام بالثقافة والآثار والتراث في العالم، مؤكدة أن رؤية "العناني" ستمنح العمل الثقافي الدولي منظورًا جديدًا يستند إلى عمق حضاري وثقافي أصيل.

ويُذكر أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قدم التهنئة للدكتور خالد العناني، بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة "اليونسكو" وذلك بعد انتهاء التصويت خلال أعمال الدورة الـ 43 للمؤتمر العام للمنظمة في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، حيث حصل على 172 صوتًا من أصل 175.