هيئة الأمن القومي النرويجية تنضم إلى التحقيق في التسريب الخاص بجائزة نوبل

تقوم هيئة الأمن القومي النرويجية بالمساعدة في التحقيق حول ارتفاع غير معتاد في المراهنات على الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام، مما أثار الشكوك بشأن احتمال تسريب هوية الفائزة.

وأكد كريستيان بيرج هاربفيكن، مدير معهد نوبل المسؤول عن منح الجائزة، في رسالة نصية صحة تقارير وسائل الإعلام بأن المعهد على اتصال بهيئة الأمن القومي اليوم الخميس، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيق الجاري.

ومن جهتها، أكدت الهيئة في رسالة منفصلة بالبريد الإلكتروني أنها على تواصل مع المعهد وتقدم المساعدة حسب الحاجة، رافضة الإدلاء بتعليقات إضافية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبدأ معهد نوبل الشهر الماضي التحقيق في تقارير تفيد بارتفاع المراهنات على منصة بوليماركت قبل ساعات من الإعلان عن منح زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرا لنضالها من أجل الديمقراطية.