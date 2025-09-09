أكثر من 60 نائبا بريطانيا يعترضون على زيارة الرئيس الإسرائيلي

وجّه أكثر من 60 نائبًا بريطانيا، رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، يعارضون فيها زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى لندن اليوم، معتبرين أنها تتعارض مع التزامات بريطانيا بمنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة منذ عامين.

وأعرب النواب، في رسالتهم التي أرسلوها الثلاثاء إلى ستارمر، عن شعورهم بقلق بالغ إزاء زيارة هرتسوج المقررة اليوم إلى لندن.

وذّكرت الرسالة بتعهدات لندن تجاه اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وجاء فيها: "بريطانيا ملزمة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة، بل أيضًا بمنع التحريض عليها ومعاقبة مرتكبيها".

وجاء فيها أيضا: "لا ينبغي لحكومتنا أن تمنح الشرعية السياسية أو الضيافة لأشخاص مرتبطين بمثل هذه الجرائم".

وأشار النواب إلى الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية، بشأن وجود "خطر حقيقي" بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت".

ولفتوا إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى تصريحات هرتسوغ التي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتبرر العقاب الجماعي.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في 28 مارس و26 يناير 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي 21 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

"مكان هرتسوج كرسي الاتهام في لاهاي"

وقال النائب عن حزب العمال آندي ماكدونالد، أحد موقعي الرسالة، إن "عدم اعتراف الحكومة بأن إسرائيل تتصرف بنية ارتكاب إبادة جماعية، وعدم اعتبارها التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بمثابة تحذير من خطر الإبادة، يمثل مصدر قلق حقيقي".

من جهته، أكد مدير حملة التضامن مع فلسطين بن جمال، أن رئيس دولة متهم بارتكاب جريمة الإبادة وفق خبراء القانون الدولي لا يجب أن يُستقبل بأي شكل من الأشكال في بريطانيا.

وأضاف جمال: "بدلًا من منحه تأشيرة، يجب أن يُمنع من دخول البلاد، لكن استعداد كير ستارمر على ما يبدو للقاء هرتسوغ في مقر رئاسة الوزراء تأكيد صريح على تواطؤ حكومته في هذه الإبادة".

وأضاف :"مكان شخص يُطلق تصريحات إبادة جماعية تُجرّد جميع الفلسطينيين من إنسانيتهم، مثل هرتسوغ، ليس كنبة مريحة في مقر رئاسة الوزراء، بل كرسي الاتهام في لاهاي".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينيا بينهم 140 طفلا.