الاتحاد الأوروبي يوثق القهوة التركية منتجا تقليديا

أعلن الاتحاد الأوروبي تسجيل القهوة التركية كأول "اسم منتج تقليدي" من تركيا، فيما حصلت كل من فطيرة "بورك كيتاز" من ولاية هطاي و"لحم عجين غازي عنتاب" على تسجيل المؤشر الجغرافي من الاتحاد.

وذكر بيان صادر عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، الأربعاء، أن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي نشرت إعلان تسجيل القهوة التركية "منتجا تقليديا" من تركيا بعد طلب التوثيق الذي تقدّم به الاتحاد.

وأوضح البيان أن القهوة التركية أصبحت بعد استكمال الإجراءات، "أول منتج تقليدي" من تركيا يحصل على هذا التسجيل في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "القهوة التركية تعد إحدى أعرق رموز ثقافتنا، مدرجة أيضاً في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو. ويتجاوز كونها مجرد مشروب عمره أكثر من 500 عام، فهي رمز للضيافة والمجالسة والصداقة".

وأشار البيان إلى أن "عطر القهوة التركية الفريد ومذاقها المميز أصبحا الآن موثّقين في أوروبا أيضا".

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو عبر منصة "إن سوسيال" إن فطيرة بورك كيتاز من هطاي أصبحت المنتج التركي التاسع والثلاثين الذي يحصل على تسجيل المؤشر الجغرافي من الاتحاد الأوروبي.

في حين جاء "لحم عجين غازي عنتاب" في المرتبة الأربعين من تركيا، بحسب حصارجيكلي أوغلو الذي أوضح أن لتركيا تنوعاً في المنتجات "لا تتمتع به إلا قلة من المناطق في العالم".