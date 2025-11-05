مبيعات فيلم فيها إية يعني تصل إلى 543 ألف تذكرة في 5 أسابيع

حقق فيلم "فيها إية يعني" أمس 616 ألف جنيه، ليحتل المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالى ما حققه بعد 5 أسابيع عرض إلى 77 مليونًا و796 ألف جنيه، بما يوازى 543 ألف تذكرة.

تدور أحداث الفيلم، حول محاسب يعيش متقاعد أسيرًا لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مسارًا غير متوقع، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وإنتاج أحمد الجنايني، وتامر مرسي، ومحمد رشيدي، وهشام جمال، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.