إلغاء 40 رحلة جوية من وإلى بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة

أُلغيت42 رحلة وصول و16 رحلة مغادرة من بروكسل، اليوم الأربعاء، بعدما أوقف المطار الرحلات مرتين مساء أمس الثلاثاء بعد رصد طائرات مسيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية.

وأدى رصد الطائرات المسيرة إلى إلغاء 41 رحلة جوية بالفعل أمس الثلاثاء. وذكرت شبكة "ار تي بي اف" أن ما بين 400 و500 شخص أمضوا ليلتهم في المطار.

ومن المتوقع أن تعقد الحكومة البلجيكية اجتماعا طارئا للتباحث بشأن تكرار رصد طائرات مسيرة.

وشوهدت الطائرات المسيرة مجددا أمس الثلاثاء فوق قاعدة كلاين بروجيل الجوية العسكرية في بلجيكا، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفقا لتقارير غير مؤكدة، فإن القاعدة الجوية هى من بين المواقع في أوروبا التي تخزن فيها الولايات المتحدة الأسلحة النووية.