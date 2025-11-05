الدفاع اليابانية ترسل قوات إلى أكيتا في الشمال للمساعدة في احتواء تزايد هجمات الدببة

أرسلت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأربعاء، قوات إلى مقاطعة أكيتا الواقعة شمالي البلاد، للمساعدة في احتواء تزايد هجمات الدببة التي أثارت الرعب بين السكان في المنطقة الجبلية.

وظهرت الدببة بالقرب من المدارس ومحطات القطار والمتاجر الكبرى، وحتى منتجع لينابيع المياه الساخنة، مع الإبلاغ عن هجماتها بشكل شبه يومي في أنحاء اليابان، ولاسيما في شمال البلاد.

ومنذ أبريل الماضي، أصيب أكثر من 100 شخص وقتل ما لا يقل عن 12 آخرين إثر هجمات الدببة في أنحاء اليابان، بحسب إحصاءات وزارة البيئة اليابانية حتى نهاية أكتوبر الماضي.