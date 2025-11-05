أفغانستان: تقطع السبل بـ300 طالب طب من إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني بسبب إغلاق معبر تورخام

مازال حوالي 300 طالب طب من إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني تتقطع بهم السبل بعد إغلاق معبر تورخام وغير قادرين على العودة إلى أفغانستان لحضور اختبارات السنة النهائية الحاسمة.

وقالت صحيفة دون الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 300 طالب يواجهون خطر عدم حضور اختباراتهم النهائية في كلية الطب، المقرر أن تبدأ في أفغانستان.

وكان الطلاب قد عادوا إلى ديارهم في إقليم خيبر باختونخوا، خلال العطلات، وتفاجأوا عندما تم إغلاق معبر تورخام في 12 أكتوبر، وسط تصاعد التوترات الحدودية.

وقال معظم الطلاب الذين تقطعت بهم السبل إن تكاليف السفر الجوي باهظة، وحثوا السلطات الإقليمية في باكستان على المساعدة في ترتيب رحلاتهم الآمنة إلى أفغانستان.

وكان قد تم إغلاق معبر تورخام في أعقاب تصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان واندلاع اشتباكات عبر حدودهما.