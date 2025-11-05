دول الاتحاد الأوروبي تدعم أهداف المناخ لعام 2040

قال وزير المناخ الدنماركي لارس آجارد، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% على الأقل بحلول 2040 مقارنة بمستويات 1990، بما في ذلك 5% يمكن أن يتم تحقيقها عن طريق تدابير تعويض دولية.

وبموجب الخطط، يمكن أن يتم تحويل الاستثمارات في دول خارج الاتحاد الأوروبي، لاستخلاص الانبعاثات الضارة بالمناخ من الغلاف الجوي على سبيل المثال، إلى أرصدة كربون واحتسابها ضمن الخفض المحلي.

ومن المقرر أن تتم مراجعة الهدف بصفة دورية.

وتم تقديم التنازلات للتغلب على المأزق، فيما كانت عدة دول بالاتحاد الأوروبي تكافح لدعم التزامات جديدة بخفض الانبعاثات وسط مخاوف اقتصادية وتغيرات جيوسياسية.