حقق فيلم "درويش" أمس 3 آلاف و228 جنيها، بما يوازي 132 تذاكر، ليحتل بذلك المركز السادس والأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 12 أسبوع عرض إلى 60 مليونا و352 ألف جنيه بما يوازي 401 ألف تذكرة.

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، لص بارع ومحتال ذكي، يعمل مع شريكته زبيدة في سرقات كبيرة وخطيرة. لكن حياته تنقلب رأسا على عقب عندما يتهم بجريمة قتل لم يرتكبها، فيصبح بطلا في نظر الثوار دون أن يقصد. يجد نفسه وسط لعبة مليئة بالتجسس والخداع، وهناك يقابل كريمان، مقاتلة شجاعة في صفوف المقاومة، يرى فيها فرصة للتغيير. وبين خداع زبيدة وإيمان كريمان الصادق به، يعلق درويش بين الحب والخيانة، في سباق مع الوقت قبل أن تخشاه شبكة الأكاذيب التي صنعها.

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتارا عماد، وخالد كمال، ومصطفى غريب، وأحمد عبد الوهاب، وظهور خاص لمحمد شاهين.