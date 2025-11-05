تمكن المرشح الأمريكي الديمقراطي زهران ممداني، من الفوز في انتخابات رئاسة بلدية مدينة نيويورك ليحقق أحد أعظم المفاجآت السياسية في التاريخ الأمريكي الحديث، لكن يبدو أن زوجته ستكون هي الأخرى في وضع يمكنها من صنع التاريخ، فمن هي؟

سيدة نيويورك الأولى من جيل "زد"

دوجي، فنانة تبلغ من العمر 28 عاما، ذات أصول سورية، لكنها ولدت في هيوستن وعاشت في تكساس حتى انتقلت عائلتها إلى دبي وهي في التاسعة من عمرها، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

درست لفترة وجيزة في كلية الفنون بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر قبل أن تنتقل إلى فرع الجامعة في ريتشموند لإكمال دراستها.

حصلت لاحقًا على درجة الماجستير في الرسم التوضيحي كمقال بصري من كلية الفنون البصرية في نيويورك، ونُشرت رسوماتها التوضيحية في مجلات مثل "ذا كت" و"بي بي سي" و"فوج" و"ذا نيويوركر".

التقت دوجي وممداني عبر تطبيق المواعدة "هينج" عام 2021، وكان ممداني قد انتُخب مؤخرًا لعضوية جمعية ولاية نيويورك، وهو أمرٌ لم تكن دوجي تعرفه جيدًا.

وتمت خطوبة ممداني ودوجي بعد بضع سنوات، في أكتوبر 2024، بعد أيام من إعلان خطوبتهما على إنستجرام، أطلق ممداني حملته لمنصب عمدة المدينة، واحتفلا بخطوبتهما في دبي في ديسمبر من ذاك العام.

وأعقب ذلك حفل زفافٍ في محكمةٍ في فبراير من ذلك العام في مكتب كاتب المدينة في مانهاتن السفلى، والتقطا صورًا على الأرائك الخضراء في غرفة انتظار مكتب الزواج، أمام خلفيةٍ تُظهر مبنى البلدية.

آرائها السياسية

وتتجلى آراء دوجي السياسية بوضوح من خلال فنها، الذي يضم رسومات بالأبيض والأسود تُصوّر نساءً من الشرق الأوسط، والجوع الشديد في غزة، والعلم الفلسطيني، وتتوافق هذه المنشورات بشكل عام مع انتقادات زوجها للحكومة الإسرائيلية وسلوكها في الحرب التي أعقبت هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، وهي تعليقات أثارت في بعض الأحيان حفيظة الجالية اليهودية في مدينة نيويورك، وهي الأكبر خارج إسرائيل.

وقالت دوجي، في مقابلة لها في أبريل مع مجلة "يونج"، التي تُركز على الفن من إفريقيا والشرق الأوسط، إنها تُبدع أعمالها "لمن يهتمون بما أهتم به"، مضيفة: "مع تهميش الكثيرين وإسكاتهم بسبب الخوف، كل ما يمكنني فعله هو استخدام صوتي للتعبير عما يحدث في الولايات المتحدة وفلسطين وسوريا قدر استطاعتي".

ولم تغب دوجي عن الحملة الانتخابية لزوجها؛ حيث كانت حاضرة في اللحظات الحاسمة، وقدمت المشورة من وراء الكواليس على وسائل التواصل الاجتماعي وأيقونات الحملة.

ورافقت ممداني أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات التمهيدية وعندما كان العديد من المراقبين لا يزالون يعتقدون أنه من غير المرجح أن يهزم الحاكم السابق، أندرو كومو، وانضمت إلى ممداني على المسرح عندما ألقى خطاب النصر.