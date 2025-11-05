وزير الخارجية: لدينا رؤية لإعادة استخدام ركام غزة في تصنيع مواد البناء

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مصر لديها موقف قاطع بعدم القبول أو السماح بتهجير الفلسطينيين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، أنه لا يوجد مبرر أخلاقي ولا معنوي ولا قانوني لهذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك تفهمًا في الوقت الحالي من قِبل الولايات المتحدة بالطرح المصري، مؤكدا العمل مع واشنطن لسرعة عقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار لتثبيت الفلسطينيين على أراضيهم.

ولفت إلى أن موسم الشتاء على الأبواب، فهناك حاجة لإدخال المعدات والتجهيزات لتوفير ملاذات للعائلات الفلسطينية، بجانب مواد البناء والمعدات الثقيلة لرفع الركام.

ونوه بأن حجم الركام في القطاع يُقدَّر بـ50 مليون طن، مشيرًا إلى أن مصر لديها رؤية واضحة لإعادة استخدام الركام في تصنيع مواد البناء.

وأشار إلى أن هناك انتشارًا للمتفجرات في القطاع ويجب التعامل معها، كما أن هناك 50 ألف فلسطيني يعانون من إصابات بالغة ويحتاجون إلى عمليات جراحية معقدة خارج القطاع.

وأوضح أن مصر تتواصل مع الولايات المتحدة بخصوص كل هذه الأمور، التي يُدرج جزءٌ كبير منها ضمن مشروع القرار الذي يتم التداول بشأنه تمهيدًا لعرضه على مجلس الأمن في الوقت الحالي.

وعبر عن أمله في أن يتم التوافق على القضايا الخاصة، مثل مجلس السلام وصلاحياته والقوة الدولية وصلاحياتها ومصدر شرعيتها وصلاحيات اللجنة الفلسطينية.