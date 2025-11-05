إيرادات فيلم السادة الأفاضل تصل إلى 32 مليون جنيه في أسبوعين

حقق فيلم "السادة الأفاضل" أمس مليون و214 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 32 مليونا و174 ألف جنيه، بما يوازي 221 ألف تذكرة.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وأشرف عبدالباقي، ومحمد شاهين، وهنادي مهنا، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وإنتصار، وناهد السباعي.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة أبو الفضل الهادئة، التي تنهار بعد وفاة الأب جلال، فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.