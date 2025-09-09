ألقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، البيان الصادر عن واشنطن بشأن الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن إدارة ترامب تم إبلاغها صباح اليوم، من قبل الجيش الأمريكي، أن إسرائيل ستهاجم حماس، وأن قيادة الحركة كانت موجودة في الدوحة.

وأضافت أن «القصف أحادي الجانب على قطر – الدولة ذات السيادة وحليف للولايات المتحدة القوي والتي تواجه مخاطر من أجل تحقيق السلام – لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل والولايات المتحدة».

لكنها اعتبرت أن القضاء على قادة حماس الذين استفادوا من بؤس الناس في غزة هو «هدف مشروع».

وأشارت إلى أن «ترامب طلب من مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إبلاغ الجانب القطري بالهجوم الوشيك، وهو ما فعله المبعوث».

وواصلت: «ترامب ينظر إلى قطر كحليف قوي وصديق للولايات المتحدة ومستاء إزاء موقع الهجوم، الرئيس ترامب يريد إطلاق كل الرهائن في غزة وجثامين المحتجزين، ويريد إنهاء الحرب الآن».

وذكرت أن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد الهجوم وقال الأخير إنه يريد «صناعة السلام بسرعة».

ولفتت إلى أن «الرئيس ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام».

وأعلنت أن ترامب تحدث مع أمير قطر ورئيس وزراء قطر وشكرهما على دعمهما وصداقتهما لواشنطن، وأكد أن الأمر لن يتكرر مرة أخرى على الأراضي القطرية.