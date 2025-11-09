وزير النقل يمازح عاملين بقطار النوم: نجيب ساويرس مبيدكوش مرتبات خلوا بالكم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، تحت شعار «الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة».

واستمع إلى شرح من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، بشأن قطار النوم والذي تتولى تشغيله وإدارته شركة «أبيلا».

وأشار الوزير، إلى أن القطار مصمم ليعمل مثل نظام الفنادق، لافتًا إلى تخصيص حمام لكل كابينتين في الدرجة الأولى، وحمام لكل 4 كبائن في الدرجة الثانية.

وانتقل رئيس الوزراء ووزير النقل بعدها لتفقد منطقة البوفيه والمطبخ، وأجرى الوزير حوارًا مع أحد العاملين في البوفيه.

وقال: «أنتم كنتم أيام زمان عمال تابعين لهيئة السكة الحديد ودلوقتي شركة أبيلا (المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس)».

ورد العامل بالقول: «كل حاجة عند حضرتك أحسن»، ليمازحه الوزير: «أكيد السكة الحديد كانت أحسن من أبيلا.. نجيب ساويرس مبيدوكوش مرتبات خلوا بالكم».