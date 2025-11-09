رئيس كولومبيا: ما يحدث في غزة اختبار وحشي للسلطة في العالم

الرئيس الكولومبي أبدى اعتراضه على استهداف الولايات المتحدة قوارب في البحر الكاريبي بادعاء مكافحة المخدرات

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، السبت، إن ما يحدث في غزة يعد "تجربة وحشية" للسلطة في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بيترو في القمة الاجتماعية الثالثة لشعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي استضافتها مدينة سانتا مارتا الكولومبية شمالي البلاد، استهدف فيها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتطرق بيترو، إلى الأوضاع في غزة، قائلا: "ما يحدث في غزة اختبار وحشي للسلطة في العالم.. الرسالة ليست للشعب الفلسطيني فحسب، بل لجميع شعوب العالم".

وخلفت الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، ونحو 9500 مفقود إما تحت أنقاض المنازل المدمرة أو ما زال مصيرهم مجهولا.

وعلى صعيد منفصل، انتقد بيترو، بشدة هجمات تنفذها الولايات المتحدة ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بزعم مكافحة المخدرات.

وأكد معارضته لقصف الولايات المتحدة تلك القوارب، قائلا: "لا يوجد بينهم أي تاجر مخدرات.. ومن قتل منهم كانوا عمالا فقراء يعملون في التجارة غير المشروعة (تهريب السلع)".

وأضاف: "أعترض على ذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأصدقاؤه الكاذبون، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الكاذب، من قتلتموهم لم يكونوا تجار مخدرات".

وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقتضي زيادة استخدام الجيش لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، مقتل 3 أشخاص في هجوم أمريكي على قارب ادعى أنه كان ينقل مخدرات في البحر الكاريبي.