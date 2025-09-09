 الدباغ يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية قبل مواجهة المصري - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 9:25 م القاهرة
الدباغ يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية قبل مواجهة المصري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 9:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 9:07 م

شارك الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بكدمة على مستوى الركبة خلال مباراة الزمالك أمام وادي دجلة الأخيرة في الدوري.

وخضع عدي الدباغ لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات تدريجيًا، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.


