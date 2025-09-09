عضو المكتب السياسي لحركة حماس يوجه رسالة إلى نتنياهو من الدوحة: لن نرفع الراية البيضاء

وجه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» سهيل الهندي، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من العاصمة القطرية الدوحة.

وقال خلال لقاء لقناة «الجزيرة»، مساء الثلاثاء: «إن الشعب الفلسطيني حر، لن نرفع الراية البيضاء ولن نلقي السلاح، سنقاوم المحتل بكل ما أوتينا من قوة، حتى لو ذهبت قياداتنا، بإذن الله سيخرج من الشعب الفلسطيني القيادات والأبطال والرجال لمقاومة المحتل».

وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن الهجوم، وكذلك الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، بسبب إعطاء الغطاء لهذا العدوان الإجرامي.

ونوه أن الهجوم له مآلات صعبة على من يدعي السلام والحرية لشعوب العالم، قائلًا إن «المطلوب وقوف العالم الحر تجاه هذه الجريمة النكراء».

وشدد على أهمية اتخاذ مواقف واضحة وصارمة وحقيقية في وجه المحتل، مضيفًا: «على الجميع أن يتحمل المسئولية، كنا نأمل أن يكون موقف ترامب وإدارته أكثر عدالة وشفافية، لكن مازال الدعم المطلق من قبل واشنطن للكيان».

وأكد أن الحركة ستبذل كل ما بوسعها لوقف الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني، منوهًا أن «نتنياهو يريد قتل أي محاولة لوقف الحرب أو التفاوض، والقضاء على الشعب الفلسطيني في كل مكان بالعالم».

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.