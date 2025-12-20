تقرير تخيلي – منتخب «المهاجرين» مرشح للتتويج بأمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنتظر الجماهير الإفريقية والعالمية انطلاق النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وتنطلق النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المغرب أمام جزر القمر، في التاسعة من مساء الأحد، على ملعب مولاي عبد الله.

ومع اقتراب البطولة في كل عام يكثر الحديث عن اللاعبين الأفارقة الذين حصلوا على جنسيات أخرى، وقرروا تمثيل بلدان غير أصولهم.

ولكن في هذا التقرير فكرنا في تكوين فريق من اللاعبين المهاجرين، يكون قادرًا على المنافسة في البطولة والتتويج بها بشكل تخيلي.

وضم التشكيل العديد من النجوم العالميين على رأسهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، ولامين يامال نجم برشلونة الصاعد.

وجاء تشكيل منتخب المهاجرين التخيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: برايس سامبا، حارس مرمى ستاد رين الفرنسي (من أصول كونغولية).

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، نجم ليفربول (غانا)، إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول (مالي)، أنطونيو روديجر، قلب دفاع ريال مدريد (سيراليون) نونو مينديز، الظهير الأيسر لنادي باريس سان جيرمان ومنتخب البرتغال (أنجولا).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، متوسط ميدان ريال مدريد (الكاميرون)، إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد (أنجولا) وريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي (الجزائر).

الهجوم: لامين يامال، نجم برشلونة (المغرب)، كيليان مبابي، نجم ريال مدريد (كاميروني جزائري) وعثمان ديمبلي، أفضل لاعب في العالم (مالي موريتاني).

كما تضم التشكيلة لاعبين بدلاء على مستوى كبير مثل، زيون سوزوكي حارس مرمى اليابان (غانا)، جويل كوندي ظهير أيمن برشلونة (بنين)، مارك جويهي مدافع منتخب إنجلترا (كوت ديفوار)، مانويل أكانجي، لاعب مانشستر سيتي (نيجيريا) جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا (نيجيريا)، بوكايو ساكا، نجم أرسنال (نيجيريا)، ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ (السنغال)، جيرمي دوكو، نجم بلجيكا ومانشستر سيتي (غانا) وروميلو لوكاكو، نجم منتخب بلجيكا (الكونغو الديمقراطية).