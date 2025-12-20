السلطات الإيطالية تلقي القبض على مئات الأشخاص خلال مداهمة لأوكار المخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقي القبض على مئات الأشخاص في مداهمة واسعة النطاق مرتبطة بالمخدرات في عدة مدن إيطاليا فضلا عن مصادرة نحو 4. 1 طن متري من المواد المخدرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم السبت، بأن المداهمة جاءت ضمن عملية منسقة تستهدف الجريمة المنظمة في عدة أقاليم. وبالتحديد تم القبض على 384 شخصا وتوجيه 655 اتهاما، وفقا لوكالة أنسا.

وصادر المحققون، إجمالا 35 كيلوجراما من الكوكايين و1370 من منتجات القنب وكيلوجراما واحدا من الهيروين.

وأفادت وكالة أنسا، بأن المحققين بالحملة المتنقلة في أنحاء عديدة من إيطاليا عثروا على 41 سلاحا ناريا و80 سلاحا أبيض وأكثر من 300 ألف يورو (351386 دولارا) نقدا، وتم اعتبار الأموال من عائدات تهريب المخدرات.

استهداف متاجر القنب

وذكرت تقارير، أن التجارة تجري من خلال متاجر القنب؛ لذلك كانت هناك عمليات تفتيش وفحص مستهدفة لبيع المنتجات في متاجر القنب.

ومن بين 300 متجر قنب تم فحصها، تمت مصادرة محتويات خمسة متاجر في ثلاث مدن مختلفة.