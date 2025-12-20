الزراعة ترد على شعبة القصابين: لا زيادة في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان

علق الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، على تصريحات سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، بشأن توقعاته بارتفاع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان المقبل.

وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة» مساء السبت: «في الفترة الأخيرة نرصد تصريحات غير مسئولة أو غير منضبطة وغير مبنية على بيانات صحيحة.. وللأسف تتناقل وسائل الإعلام».

ونفى وجود أي زياة في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان المقبل وفق البيانات والمعلومات الحالية، معلقًا: «إن شاء الله لا ولو في إحنا هنكون أول من يعلن عنها».

وأكد المسئول بوزارة الزراعة، استعداد الجهات المعنية لكل المواسم الدينية والاجتماعية القادمة، قائلًا: "دايمًا بنسبق الأحداث والمواسم بخطوات".

ولفت إلى حالة الاستقرار التي تشهدها كل مصادر البروتين الحيواني من لحوم وألبان والدواجن بمشتقاتها، مشيرًا إلى جهود الدولة في السيطرة على أسعار الأعلاف وفرض رقابة مكثفة على صناعتها.

وأفاد بوجود قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة لمتابعة الإنتاج الحيواني، وتحديد نسب العجز وطرق التعامل معها، سواء من خلا استيراد الرؤوس الحية أو اللحوم المجمدة.

وتأتي هذه التصريحات ردًا على سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، والذي توقع زيادة أسعار اللحوم خلال شهر رمضان 2026، نتيجة لزيادة الطلب خلال الشهر الكريم مقارنة بباقي أيام العام.