غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيبة جنوبي لبنان

شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، غارة عبر مسيرة استهدف بلدة الطيبة جنوبي لبنان، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أكثر من عام.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فإن "غارة من مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت بلدة الطيبة" في محافظة النبطية جنوب البلاد، دون تفاصيل أخرى بشأن نتائج الغارة.

وجاءت الغارة بعد ساعات من تحليق طائرات إسرائيلية مسيرة في أجواء مناطق لبنانية عدة بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"تسجيل تحليق لمسيرة إسرائيلية معادية على علو منخفض جدا فوق العاصمة بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية".

ولفتت أيضا إلى تسجيل تحليق لطيران مسير على علو منخفض فوق قرى منطقة الزهراني جنوبا، وفي أجواء قضاء الهرمل شمال شرقي البلاد.

ومنذ الأسبوع الماضي، يتحدث إعلام عبري عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" على مواقع تابعة للحزب، إذا "فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025".

هذه التطورات جاءت وسط خروقات إسرائيلية متكررة لوقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر الماضي، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها إسرائيل في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

وأنهى وقف إطلاق النار عدوانا على لبنان بدأته إسرائيل في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن استشهاد 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.