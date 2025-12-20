أمين مجمع البحوث الإسلامية يحاضر علماء ماليزيا حول ضوابط الإيمان والكفر

ألقى الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محاضرة علمية بعنوان «الإيمان والكفر بين المتطرفين وأهل السنة» لأئمة وعلماء ماليزيا المشاركين في الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع سفارة ماليزيا بالقاهرة، وذلك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة.

وفي كلمته، ثمَّن الجندي رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لهذه الدورات العلمية والتدريبية، مؤكدًا دورها في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وترسيخ المنهج العلمي الوسطي؛ وطرح القضايا المتعلقة بحماية العقل من التطرف الفكري، موضحًا أن أخطر ما يهدد سلامة التفكير هو الغلو والعشوائية في التعامل مع الأفكار الصدامية ودعاوى التكفير، مشددًا على ضرورة مواجهتها بأساليب علمية ومنهجية رشيدة.

وحضر المحاضرة من وزارة الأوقاف الشيخ محمود أبو العزايم مساعد وزير الأوقاف لشئون المراكز الثقافية والتدريب ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والشيخ محمد مجدي عوض مدير عام الإدارة العامة للتدريب.