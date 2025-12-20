وزير باكستاني يدعو إلى توسيع التعاون مع آسيا الوسطى عبر التبادل الثقافي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد وزير الاتصالات الاتحادي الباكستاني عبد العليم خان، التزام بلاده بتعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى، وذلك خلال مشاركته في مهرجان الثقافة الطاجيكية-الباكستانية الذي أُقيم في "لوك فيرسا"، مؤكدا أن الانخراط الثقافي يعد أداة محورية لتعميق التفاهم المتبادل وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي.

وكان في استقبال الوزير في "لوك فيرسا" سفير طاجيكستان لدى باكستان، سعادة شريف زاده يوسف، بحضور دبلوماسيين ومسؤولين كبار وممثلين عن القطاع الثقافي، في مشهد يعكس تنامي دفء العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وسلط المهرجان، الضوء على التراث المشترك والتقاليد الفنية لباكستان وطاجيكستان، ونال استحسان المشاركين والجمهور على حد سواء، وفقا للوكالة.

وفي كلمته أمام الحضور، أشاد عبد العليم خان بالفرقة الثقافية الطاجيكية التي تضم 75 عضوا، مثنيا على أدائها الحيوي والمميز.

كما أثنى على الفنانين لتقديمهم الإرث الثقافي الغني لطاجيكستان، ناقلا لهم تقدير وتشجيع حكومة وشعب باكستان.

وأكد الوزير، أن باكستان ترحب بحرارة بالفنانين الطاجيك، وتعتبر التبادل الثقافي وسيلة فعّالة لتعزيز الصداقة وبناء الثقة بين الدول.