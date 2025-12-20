المركز القومي للسينما ينعى الفنانة القديرة سمية الألفي: واحدة من أبرز وجوه الفن المصري

نعى المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة القديرة سمية الألفي، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، عقب مسيرة فنية حافلة بالعطاء تركت خلالها بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية.

وأكد المركز في بيان النعي أن الفنانة الراحلة كانت واحدة من الوجوه الفنية المميزة، وقد شاركت في العديد من الأعمال التي أثرت وجدان الجمهور، وتميز أداؤها بالصدق والحضور والالتزام الفني، ما جعلها تحظى بمحبة واحترام زملائها والجمهور على حد سواء.

وتقدّم المركز القومي للسينما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة ومحبيها، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.