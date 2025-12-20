التحالف الإسلامي يختتم برنامجه المتخصص في مراكز الإدماج وإعادة تأهيل المتطرفين في نيامي

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم السبت، في نيامي عاصمة النيجر، أعمال برنامج "تدريب المتخصصين في مراكز الإدماج وإعادة تأهيل المتطرفين"، الذي جرى تنفيذه ضمن برامجه الفكرية الهادفة إلى دعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها الوطنية في مجال معالجة التطرف وإعادة التأهيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء ختام البرنامج بحضور مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع الوطني بجمهورية النيجر العقيد الركن سليمان موسى ومدير الإدارة الفكرية بالتحالف الإسلامي الدكتور منصور بن سعيد القرني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة.

وشارك في البرنامج 29 متدربا من المختصين في القطاعات المعنية، حيث استمر على مدى خمسة أيام، وتضمن جلسات تدريبية وورش عمل تفاعلية ركزت على منهجيات الإدماج وإعادة التأهيل، وآليات التعامل مع الفكر المتطرف، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية وفق مقاربات علمية متكاملة تراعي الجوانب الفكرية والنفسية والاجتماعية.

وأكد المشاركون، في ختام البرنامج، أهمية المحتوى التدريبي الذي أسهم في رفع مستوى الوعي المهني، وتعزيز القدرات العملية للعاملين في مراكز الإدماج وإعادة التأهيل، بما ينعكس إيجابًا على الجهود الوطنية في مواجهة التطرف وإعادة دمج المتأثرين به في مجتمعاتهم.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج الفكرية التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل، تأكيدًا على التزامه بدعم الدول الأعضاء، وبناء منظومات وطنية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة التطرف بجميع أشكاله.

وكان التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اختتم في نيامي مطلع الشهر الجاري، برنامجه التدريبي في المجال الإعلامي، مستهدفًا توظيف الإعلام بمختلف وسائله في دعم الجهود الوطنية لمواجهة خطاب التطرف والإرهاب.