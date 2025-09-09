دول الخليج: نقف مع أي إجراء تتخذه قطر ضد عملية إسرائيل على أراضيها

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الثلاثاء، أنها تقف مع أي إجراء تتخذه قطر ضد العملية التي قامت بها إسرائيل على أراضيها.

وندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الثلاثاء "بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة".

وقال البديوي "إن دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر الشقيقة وتقف معها صفًا واحدًا مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ما يحتم على المجتمع الدولي النهوض فورًا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعه عن كافة ممارساته التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون، "أن لدولة قطر جهود قيمة وكبيرة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة، وتسعى دائمًا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، مؤكدا "أن استضافتها للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة حماس تأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، هجوماً على اجتماع للوفد التفاوضي التابع لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في العاصمة القطرية.