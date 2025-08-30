حماس: قصف إسرائيل مبنى بمدينة غزة تصعيد لإرغام المدنيين على الإخلاء

حركة حماس تعتبر استهداف إسرائيل المبنى "جريمة حرب مكتملة الأركان يُجاهر الاحتلال في الإعلان عن تنفيذها على مرأى ومسمع العالم"

قالت حركة حماس، السبت، إن غارة الاحتلال على مبنى بحي الرمال غربي مدينة غزة إمعان في حرب الإبادة، وتصعيد لإرغام المدنيين على إخلاء المدينة.

وأضافت الحركة، في بيان، أن "جريمة استهداف المبنى السكني بحي الرمال أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، وتأتي في إطار خطط الاحتلال لتدمير مدينة غزة، وتهجير سكانها قسرا".

جاء بيان حماس تعليقا على مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بناية بحي الرمال غربي المدينة.

واعتبرت الحركة استهداف إسرائيل المبنى "جريمة حرب مكتملة الأركان يُجاهر الاحتلال في الإعلان عن تنفيذها على مرأى ومسمع العالم".

وأضافت أن "الغارة الإجرامية التي نفّذها جيش الاحتلال على بناية سكنية مأهولة في حي الرمال المكتظ بالسكان والنازحين غربي مدينة غزة، تمثّل إمعاناً في حرب الإبادة، وتصعيداً وحشياً في استهداف المدنيين الأبرياء لإرهابهم وإرغامهم على إخلاء المدينة".

كما دعت حماس، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى "التدخل الفوري لوقف العدوان على غزة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائمهم".

وقتل الجيش الإسرائيلي 56 فلسطينيا بهجمات متفرقة على قطاع غزة، منذ فجر السبت، فيما نفذ عمليات نسف ضخمة في عدة أحياء أبرزها الزيتون والشيخ رضوان، اللذان يشهدان هجمات مكثفة في إطار خطة تل أبيب لإعادة احتلال مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، بأن الهجمات استهدفت شققا وتجمعات مدنية ومنتظري مساعدات في مختلف مناطق القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124طفلا.