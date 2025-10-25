إغلاق مطار ليدز برادفورد في بريطانيا خلال الليل بسبب مشكلة في المدرج

تم إغلاق مطار ليدز برادفورد في شمال إنجلترا طوال الليل بسبب مشكلات في مدرجه.

وتم إبلاغ المسافرين بالتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم، حيث أعلنت لوحة الوصول بالمطار عبر الإنترنت عن إلغاء بعض الرحلات القادمة.

ويقوم المطار عادة بتشغيل رحلات جوية على مدار 24 ساعة في اليوم بعد أن حصل على إذن تخطيط للقيام بذلك في عام 1994.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المطار قوله في بيان على موقعه الإلكتروني عند منتصف الليل (2300 بتوقيت جرينتش) إن فرق الإصلاح موجودة في الموقع ومن المتوقع إعادة فتح المدرج في الساعة السادسة صباح اليوم السبت.

وذكر تحديث أن العمل يتقدم ونصح الركاب بالحضور إلى المطار كما هو مخطط له ما لم تطلب شركة الطيران الخاصة بهم خلاف ذلك.