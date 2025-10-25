يتوجه الناخبون الإيفواريون، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد من بين خمسة مرشحين، يتقدمهم الرئيس الحالي الحسن واتارا الذي يقود البلاد منذ أكثر من 15 عاما.

وتولى واتارا (83 عاما) وهو مصرفي دولي سابق ونائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، السلطة في عام 2011 بعد حرب أهلية استمرت أربعة أشهر أسفرت عن مقتل حوالي 3000 شخص، وفقا لوكالة رويترز.

واندلعت الحرب بسبب رفض سلفه لوران جباجبو الاعتراف بالهزيمة في انتخابات 2010.

ويفتقر مرشحو المعارضة في الانتخابات الرئاسية إلى دعم حزب سياسي كبير، مما يجعل واتارا المرشح الأوفر حظا.

وعند إعلان ترشحه في يوليو الماضي، قال واتارا إن الولاية الرابعة ستكون "انتقال بين الأجيال". وأكد ذلك مجددا في مأدبة غداء في الأسبوع الماضي حضرها صحفيون بالإضافة إلى رئيس الوزراء ونائبه.

وقال واتارا: "نحن نعلم أن البلاد بحاجة إلى تجديد فريقها. ليس من السهل العمل بنفس الوتيرة في مثل عمرنا".

وتعد كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم، من بين أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وسنداتها الدولية من أفضل السندات الدولية أداء في أفريقيا.

وحاول واتارا تنويع الناتج الاقتصادي، مع التركيز على التعدين، مع الاستثمار في المدارس والبنية التحتية للطرق لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وقال واتارا خلال تجمع يوم الخميس "شهدت البلاد نموا استثنائيا منذ عام 2011. ويجب أن يستمر هذا النمو".

وتم تسجيل أكثر من ثمانية ملايين شخص للتصويت اليوم السبت. تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8 بتوقيت جرينتش وتغلق في الساعة 18 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة في غضون خمسة أيام. وستُجرى جولة إعادة إذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50% من الأصوات.

وعلى الرغم من أن كوت ديفوار لديها تاريخ من العنف المرتبط بالانتخابات، إلا أن حملة هذا العام كانت هادئة في الغالب، مع احتجاجات متفرقة في عدد من المواقع بما في ذلك مدينة ياموسوكرو.

ونشرت الحكومة 44 ألف فرد من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد.