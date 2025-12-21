الإسكان تبحث التعاون مع شركة تركية في محطات معالجة الصرف والبيوجاز

بحث الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، مع مسئولي شركة Alkataş التركية، التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات مشروعات المرافق وبخاصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة الحمأة، ومحطات الطاقة "البيوجاز"، ومشروعات البنية التحتية المستدامة.

وأشار إسماعيل إلى جهود وزارة الإسكان نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي؛ بهدف الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد استعداد الوزارة التام لتقديم مختلف سبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.

كما أكد الاستعداد الكامل لوزارة الإسكان وجهاتها التابعة لتقديم الدعم الفني وتذليل كل العقبات، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والتركي ودراسة فرص التعاون المستقبلية في عدد من المشروعات القومية المخطط تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص وكذلك في تنفيذ المشروعات القومية الجارية في ظل المناخ الاستثماري الواعد من خلال دعم الحكومة المصرية لتعزيز التعاون.

وأشار إلى أهمية التوسع في تأهيل الكوادر الفنية وتبادل الخبرات وكذلك أعمال التشغيل والصيانة ونقل التكنولوجيات الحديثة في مجال إدارة المرافق المستدام؛ للمحافظة على أصول المرافق والحصول على أعلى كفاءة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تشكيل فريق عمل مشترك بين الشركة ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الاسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق وتحديد الأنشطة التي يمكن التعاون بها مع الشركة التركية.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أهمية التوسع في تأهيل الكوادر الفنية وتبادل الخبرات وكذلك أعمال التشغيل والصيانة ونقل التكنولوجيات الحديثة في مجال إدارة المرافق المستدام وذلك للمحافظة على أصول المرافق والحصول على أعلى كفاءة، وأهمية تشكيل فريق عمل مشترك بين الشركة ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الاسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق وتحديد الأنشطة التي يمكن التعاون بها مع الشركة التركية.

بدوره، قال المدير التنفيذي للشركة التركية إنها نفذت وشغلت محطات معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية تتجاوز 3.1 مليون متر مكعب يوميًا، ونحو 2.6 مليون متر مكعب يوميًا في أعمال التشغيل والصيانة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات محطات الطاقة "البيوجاز" بقدرة تصل إلى 70 ألف ميجاوات ساعة سنويًا مع تطبيق نظام الإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية.