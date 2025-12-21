المزارعون الأوروبيون يفرضون تأجيل الاتفاق التجاري بين تكتلي أوروبا والميركوسور

- رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب بعد تأجيل التوقيع منذ 1999

أجبر المزارعون الأوروبيون، القادة السياسيين على التراجع، حيث أجّل الاتحاد الأوروبي مجدداً اتفاقية التجارة التي طال انتظارها مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، مُؤجلاً أي قرار إلى يناير، وسط احتجاجات متصاعدة ومعارضة صريحة من فرنسا وإيطاليا.

وتجمّع آلاف المزارعين في بروكسل، مُنددين بما يرونه اتفاقية من شأنها إغراق أوروبا بواردات زراعية أرخص ثمناً وتقويض المنتجين المحليين. وبغض النظر عن المحادثات الدبلوماسية، فإن وجود الجرارات في الشوارع يُثير تساؤلات حول الأولويات السياسية.

بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور عام 1999، وبعد أكثر من ربع قرن، لا تزال الاتفاقية غير مُوقّعة، ولم يُصدّق عليها أحد، وتزداد الاعتراضات عليها، حتى أن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، هدّد بالانسحاب من الاتفاقية تماماً، مُحبطاً مما يعتبره مماطلة أوروبية مدفوعة بالسياسة الداخلية، ولا سيما الضغوط من باريس وروما.

وينقسم قادة الاتحاد الأوروبي بشدة، حيث تمارس جماعات الضغط الزراعية ضغوطًا كافية لجعل التأجيل أمرًا لا مفر منه سياسيًا، وهذا التباين ليس بجديد، وفق موقع "ويكلي بليتز".

فقد أمضى الاتحاد الأوروبي وميركوسور 26 عامًا يتحدثان دون جدوى، إذ تُركز أوروبا على المعايير التنظيمية، وبنود الاستدامة، وحماية القطاعات الحساسة، بينما تُعطي دول ميركوسور الأولوية لفتح أسواقها للحوم البقر، وفول الصويا، والسكر، والدواجن.

ومع ذلك، استمر هذا الخلل الهيكلي حتى الآن، وكل أزمة تُبرزه بشكل أوضح. ويخشى المزارعون الأوروبيون من أن تُنافسهم واردات ميركوسور في الأسعار، مما يُفاقم أزمة طويلة الأمد في المناطق الريفية الأوروبية.

ويُعاني قطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي حالياً من ارتفاع تكاليف المدخلات، واللوائح المناخية، والمنافسة من الحبوب الأوكرانية. فلا عجب أن يكون احتمال فتح الأبواب أمام الشركات الزراعية الكبرى في أمريكا الجنوبية مُثيرًا للجدل.

وما يُغفل عنه غالبًا هو أن هذه الاحتجاجات لا تتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بالشرعية السياسية أيضًا.

ويرى المزارعون أن سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية منفصلة تمامًا عن واقع إنتاج الغذاء، فالمعايير البيئية ومعايير العمل المفروضة على المنتجين الأوروبيين لا تُطبّق دائمًا في الخارج، وباختصار، فإن مطالبة المزارعين بالمنافسة عالميًا مع تنظيمهم محليًا أمرٌ له حدود.

لذلك امتدت الاحتجاجات لتشمل دولًا عابرة للحدود، حيث نسّق مزارعون من دول أوروبية متعددة تحركاتهم. وهذا وحده يُشير إلى خلل أعمق.

ومن وجهة نظر السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور)، يُعدّ هذا التأخير مثالًا آخر على التناقض الأوروبي، فقد قدّمت البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي تنازلات متكررة، لتجد نفسها أمام مطالب جديدة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بإزالة الغابات وسياسة المناخ. ولذلك، يُحذّر المسئولون البرازيليون من نفاد الصبر.

وفي هذه المرحلة، يجدر التذكير بأن الاتفاقيات التجارية هي أيضًا أدوات جيوسياسية، فبالنسبة للاتحاد الأوروبي، كان من المفترض أن تُرسّخ ميركوسور أمريكا الجنوبية اقتصاديًا في أوروبا، وتُنوّع سلاسل التوريد، وتُظهر التزامها بالأسواق المفتوحة. ولكن بدلًا من ذلك، تُهدّد التأخيرات المستمرة بدفع دول ميركوسور إلى البحث عن شركاء آخرين. وهكذا، فإن الانقسامات الداخلية في أوروبا لها عواقب خارجية.

ونتيجة لذلك فالتأخير هو المصير، وحتى مناقشة يناير قد تبدو متفائلة للغاية، نظرًا للانتخابات والجداول الزمنية السياسية في دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية. على المدى البعيد، قد يُؤدي هذا الغموض إلى تجميد قرارات الاستثمار على جانبي المحيط الأطلسي.

وبالنسبة لمصدّري ميركوسور، يُحدّ من تنويع منتجاتهم عدم الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للصناعة الأوروبية، ولا سيما المصنّعين ومقدّمي الخدمات الذين سيستفيدون من الاتفاقية، فإن هذا الجمود مُكلف. وبالتالي، يخسر الجميع شيئًا ما، وإن لم يكن بالتساوي.

ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن خيارًا: إما إعادة صياغة الاتفاقية لحماية القطاعات الحساسة بشكل فعلي، أو قبول احتمال عدم التصديق على اتفاقية ميركوسور أبدًا.



وتُشير هذه الحادثة أيضًا إلى اتجاه أوسع. في جميع أنحاء أوروبا، تشعر الفئات الريفية والهامشية بالتجاهل من قبل النخب الحضرية. وغالبًا ما تجسد الاتفاقيات التجارية هذا الانفصال.

لذلك، تُعدّ ملحمة ميركوسور اختبارًا حقيقيًا لنموذج الاقتصاد السياسي للاتحاد الأوروبي. ويبقى السؤال مطروحًا حول قدرة بروكسل على التوفيق بين الطموحات العالمية والتوافق الداخلي. ومع اقتراب ديسمبر 2025 من نهايته، يبقى مستقبل اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور غامضًا في أحسن الأحوال، في ظل انقسام أوروبا.

علاوة على ذلك، فإن انهيار اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور سيعزز حتمًا جاذبية مجموعة البريكس في أمريكا الجنوبية. وقد أشارت سنوات من التردد الأوروبي والشروطية إلى عواصم ميركوسور بأن بروكسل شريك غير موثوق به، فهي عاجزة عن التوفيق بين مصالحها الداخلية وطموحاتها الخارجية.