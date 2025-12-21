سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بسرقة محتويات شقة سكنيه بأسلوب تسلق المواسير بمدينة الشروق بالقاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تسلل شخص داخل شقة سكنية وسرقة محتوياتها بأسلوب تسلق المواسير بمدينة الشروق بالقاهرة.

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 14 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الشروق من (مهندس - مقيم بدائرة القسم) بسرقة 3 أجهزة "لاب توب" من داخل الشقة محل سكنه بأسلوب "التسلق".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "لـه معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة- وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.