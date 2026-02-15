مسئولة أممية: الهدنة الإنسانية بالسودان أمر بالغ الأهمية وتمنح المدنيين مساحة للتنفس

أكدت دينيس براون منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان، ضرورة تطبيق هدنة إنسانية فورية في البلاد، مشددة على أن وقف إطلاق النار ولو لفترة مؤقتة يمثل أولوية ملحة لتخفيف معاناة المدنيين.

وقالت براون خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، إن الهدنة الإنسانية ستكون أمراً مذهلاً وبالغ الأهمية، موضحة أن التجارب السابقة لوقف إطلاق النار، رغم قصر مدتها، منحت المدنيين في المدن التي تشهد اشتباكات بعض الراحة ومساحة للتنفس في أجواء من السلام.

وأضافت أن الأشهر الماضية شهدت أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، حيث تعرض المدنيون للاعتقال والعنف والقتل، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة إلى هدنة تتيح التقاط الأنفاس وتوفير بيئة أكثر أماناً للسكان المتضررين.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني المحتمل للهدنة، أوضحت براون أنها لا تملك تفاصيل دقيقة بشأن مدتها أو موعد انتهائها، قائلة إن الأهم حالياً هو تنفيذها في أقرب وقت ممكن نظرا للحاجة الإنسانية الملحة.

وأشارت إلى أن جميع المناطق المتأثرة في السودان بحاجة إلى الهدنة، بما في ذلك كردفان ودارفور والفاشر، مؤكدة أن وقف القتال سيسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

ودعت الحكومات والجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة، مشيرة إلى أن التحديات الإنسانية على الأرض كبيرة ومعقدة، ما يجعل من الهدنة خطوة ضرورية وعاجلة للتخفيف من معاناة السكان.

ونوهت بن تطبيق هدنة إنسانية في هذا التوقيت "سيكون أمراً رائعاً وضرورياً" لإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف أمام جهود الإغاثة الإنسانية.