بالمر يقود هجوم تشيلسي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن ليام روسينيور، المدير الفني لنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة بيرنلي في الخامسة من مساء اليوم، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل تشيلسي، قبل مباراة اليوم، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، حصدها من 12 فوزًا و8 تعادلات مقابل 6 هزائم، فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة جمعها من 4 انتصارات و6 تعادلات، بينما تلقى 16 خسارة.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، رييس جاميس، تريفوه تشالوباه وويسلي فوفانا.

خط الوسط: أندري سانتوس، مويسيس كايسيدو وإنزو فرنانديز

الهجوم: بيدرو نيتو، كول بالمر وجواو بيدرو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: مارك جويو، جوش أتشيمبونج، جوريل هاتو، ليام ديلاب، روميو لافيا، توسين أدارابيويو، أليخاندرو جارناتشو، جابرييل سلونينا ومامادو سار.